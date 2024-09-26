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Firari Hükümlü Serkan Mete Yakalandı

Firari Hükümlü Serkan Mete Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Serkan Mete, polisin 3 aylık takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Serkan Mete (39), polisin 3 aylık takibi sonucu yakalandı.

Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, konutta birden fazla kişiyle yağma, ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve satma, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak gibi suçlardan hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Mete'nin Nazilli'ye zaman zaman giriş çıkış yaptığı belirlendi. Mete, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından bu sabah harekete geçen polis, Mete'nin içinde bulunduğu otomobili Nazilli-Bozdoğan kara yolunda durmak istedi. Ancak, Mete 'Dur' ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan Mete, peşine düşen polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında ayrıca 25 yakalama kararı bulunan Mete, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mete, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp,

Nazilli E Tipi Ceza ve Tutukevi'ne gönderildi.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Nazilli Güncel Hukuk Polis Aydın Suç

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