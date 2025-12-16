Haberler

İstanbul'da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İstanbul'da dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 18 yıl hapis cezası bulunan Serkan A., Fatih'te saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'da hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Serkan A. gözaltına alındı. Serkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında bulunan 18 yıl 15 gün hapis cezası nedeniyle 1 yıldır aranan Serkan A.'nın Fatih'te bir evde saklandığını belirledi. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Serkan A., gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 4 ayrı dosyadan da arandığı ortaya çıktı. Firari hükümlünün 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından ceza aldığı, 6 Aralık 2024 tarihinden bu yana arandığı öğrenildi. Firari hükümlü Serkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
