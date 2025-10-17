Firari Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı
Şanlıurfa'da dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
