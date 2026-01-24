Samsun'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, 'insan ticareti' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "insan ticareti" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel