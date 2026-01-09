Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl 1 ay 28 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 15 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'yi belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.