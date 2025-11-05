Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.D., hırsızlık, kamu malına zarar verme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, kamu malına zarar verme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel