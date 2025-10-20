Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 37 yaşındaki M.T, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi (37), saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel