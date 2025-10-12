Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel