Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 7 ayrı dosyadan 7 yıl, 7 ay 20 gün hapis cezası olan bir firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda çalılıklarda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 7 ayrı dosyadan 7 yıl, 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü ekiplerce çalılıklarda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri şüphelendikleri motosikletliyi durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli önce motosikletle daha sonra yaya olarak kaçtı.
Yunus Timleri şüpheliyi kısa süre içinde saklandığı çalılıklarda yakaladı.
Ekipler, B.K'nin, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "suç eşyasının satın alınması", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "taksirle yaralama" ve uyuşturucu kullanma" suçlarından 7 yıl, 7 ay 20 gün gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.