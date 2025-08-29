Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 9 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.U., emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 3 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.U'yu saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel