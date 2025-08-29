Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 9 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.U., emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 9 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 3 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.U'yu saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.