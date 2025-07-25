Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. adlı firari hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. (43) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel