Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

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5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve aranan V.K, Samsun'un Atakum ilçesinde yakalandı. Hükümlünün 'bir yabancıyı ülkeye sokmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından cezası bulunuyordu.

Samsun'da hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "Bir yabancıyı ülkeye sokmak ve ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan 3 yıl 9 ay, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K, Atakum ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

"Uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan da ifadeye yönelik olarak arandığı tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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