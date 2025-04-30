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Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A.K. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik düzenledikleri operasyon kapsamında hükümlüyü belirlenen adreste ele geçirdi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "cebir" ve "tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü M.A.K'yi belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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