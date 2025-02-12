Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'nin bulunduğu adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.