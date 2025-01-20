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Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan U.A. isimli firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "dolandırıcılık", "yağma" ve "tehdit" gibi suçlardan toplam 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve 5 yıldır aranan U.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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