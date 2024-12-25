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Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "Kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. yakalandı.

Hükümlü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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