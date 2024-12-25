Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "Kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. yakalandı.
Hükümlü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel