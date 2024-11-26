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Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, 22 suç kaydı bulunan ve 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ş. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı araç içinde bulunan hükümlüyü adliyeye sevk etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında 22 suç kaydı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ş'yi (36) çalıntı olduğu belirlenen araç içinde yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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