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Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahısın üzerinde ruhsatsız silah ve fişek bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamu düzenini bozan ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda silahlı saldırı ile silahla yaralama olaylarının zanlısı Ö.D. (20), yapılan çalışma sonucu Altınyaprak Mahallesi'ndeki bir adreste üzerinde ruhsatsız silah ve 12 fişek ile yakalandı.

Yapılan sorgusunda Ö.D'nin, "kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan hakkında toplam 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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