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Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ş., yapılan operasyonda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kuşluğan Karakol ile JASAT ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ş'yi (37) İkizpınar Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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