Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 'kasten öldürme' suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ'yi saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.