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Firari Hükümlü Restoranda Yakalandı

Firari Hükümlü Restoranda Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan kimlik sorgusunda, hakkında 10 yıl 4 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Yusuf Coşkuner yakalandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde restoranda çalıştığı sırada yapılan kimlik sorgusunda 10 yıl 4 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edilen firari hükümlü Yusuf Coşkuner (33), yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezerken, Sarıışık mevkisinde restoranda çalışan Yusuf Coşkuner'in kimliğini sorguladı. Coşkuner'in, Çerkezköy İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Tüzel kişi sorgusunun karşılıksız çek düzenleme' suçundan 10 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Aksaray 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalanmasının olduğu tespit edildi. Yusuf Coşkuner, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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