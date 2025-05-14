Firari Hükümlü Osmaniye'de Yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu suçundan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü. yakalandı. Jandarma ekipleri saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ü'nün saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel