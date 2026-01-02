Mardin'de 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "askeri yasak bölgelere girme", "basit tehdit" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.