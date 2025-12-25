Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'ta, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.T. jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin bir adreste yaşadığı tespit edildi.
Operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel