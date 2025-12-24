Muş'ta aranan firari hükümlü yakalandı

Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.