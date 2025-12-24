Haberler

Muş'ta aranan firari hükümlü yakalandı

Muş'ta aranan firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta, hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü B.Ö, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor

Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı! Şimdi zor günler geçiriyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin

Süper Lig'in eski golcüsüne şimdi paha biçilemiyor
İki ilin sınırında yer alıyor, isminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor

İki ilin sınırında! İsminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor
Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor

Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı! Şimdi zor günler geçiriyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı