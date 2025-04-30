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Firari Hükümlü Muradiye'de Yakalandı

Firari Hükümlü Muradiye'de Yakalandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde, 'Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
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