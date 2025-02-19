Firari Hükümlü Muğla'da Yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, cezası gereği cezaevine teslim edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 8 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel