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Firari Hükümlü Muğla'da Yakalandı

Firari Hükümlü Muğla'da Yakalandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A.K. isimli firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu imal ve ticareti, kasten yaralama, nafaka hükümlerine uymamak suçlarından 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A.K. (29) Kadıköy Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Eşen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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