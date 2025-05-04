Firari Hükümlü Milas'ta Yakalandı

Firari Hükümlü Milas'ta Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde, 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.D., düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, üç ayrı suçtan hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (30) ilçede olduğu tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gürçamlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.