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Firari Hükümlü Metruk Binada Yakalandı

Firari Hükümlü Metruk Binada Yakalandı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.S., saklandığı metruk binada Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı metruk binada yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında ilçeye bağlı Doğançayır Mahallesi'nde arama kaydı bulunan bir kişinin metruk binada saklandığını belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda firari hükümlü C.S. metruk binada yakalandı.

Yapılan incelemede C.S'nin "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 33 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Seyitgazi Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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