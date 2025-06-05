Firari Hükümlü Mersin'de Yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C., saklandığı mağarada yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı mağarada yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "silahla yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.C'nin ilçe kırsalında saklandığı belirlendi.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kayalık arazideki mağarada yapılan incelemede firari hükümlü yakalandı.
M.C. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel