Firari Hükümlü Mersin'de Yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı mağarada yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "silahla yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.C'nin ilçe kırsalında saklandığı belirlendi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kayalık arazideki mağarada yapılan incelemede firari hükümlü yakalandı.

M.C. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.