Firari Hükümlü Mersin'de Yakalandı

Firari Hükümlü Mersin'de Yakalandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde, 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C., saklandığı mağarada yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı mağarada yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "silahla yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.C'nin ilçe kırsalında saklandığı belirlendi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kayalık arazideki mağarada yapılan incelemede firari hükümlü yakalandı.

M.C. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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