Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel