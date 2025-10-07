Firari Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.Y., saklanmak için geldiği Kırşehir'de jandarma tarafından yakalandı. JASAT ekipleri, gizlenmekte olduğu ikamette hükümlüyü operasyonla ele geçirdi.
Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Antalya'dan saklanmak için geldiği Kırşehir'de yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda Antalya'da çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.Y'nin (35) gizlenmek için memleketi Kırşehir'in Köseli beldesine geleceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Bir ikamette yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel