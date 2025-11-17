Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Yörük Mahallesi'ndeki denetimlerinde "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.