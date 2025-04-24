Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü F.B. yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B'yi (37) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel