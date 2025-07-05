Firari Hükümlü Kastamonu'da Yakalandı
Kastamonu'da, 11 ayrı suçtan kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da, 11 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 11 ayrı suçtan 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. Devrekani ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel