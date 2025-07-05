Firari Hükümlü Kastamonu'da Yakalandı

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Kastamonu'da, 11 ayrı suçtan kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kastamonu'da, 11 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 11 ayrı suçtan 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. Devrekani ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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