Firari Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, Onikişubat ilçesinde M.D'yi (45) yakaladı ve cezaevine teslim etti.
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Onikişubat ilçesinde yaptıkları uygulamada, "silahlı yağma", "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi (45) yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.