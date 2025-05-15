Firari Hükümlü Kadirli'de Yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. adlı firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyon sırasında ikametinde 2 ruhsatsız tüfek de ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.Ö'nün ilçe merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan ve ikametinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel