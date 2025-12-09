İstanbul'da 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da hakkında kesinleşmiş 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2008'de Sakarya'da işlediği suçundan 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 25 Mart 2024'ten bu yana aranan cezaevi firarisi Kadir M'nin Esenyurt'ta saklandığını belirledi.

Ekiplerce yakalanan Kadir M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kadir M'nin, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçundan cezasının bulunduğu öğrenildi.