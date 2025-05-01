Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
Bitlis'te uyuşturucu suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan firari, jandarma operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.
BİTLİS'te 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, jandarma tarafından yakalandı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Tatvan Jandarma Asayiş Timi (JASAT) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yakalama kararı bulunan firari yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel