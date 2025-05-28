Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.M.A, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Hükümlü, yakalama anında kaçmaya çalıştı ancak ekipler tarafından başarılı bir şekilde ele geçirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik'te 17 farklı yakalama kaydıyla aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.M.A'yı (26) yakalamak için çalışma başlattı.

H.M.A'nın bulunduğu adresi belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

Adresin etrafını çeviren ekipleri gören hükümlü kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Jandarma karakoluna götürülen H.M.A, daha sonra cezaevine teslim edildi.

Bu arada hükümlünün yakalanma anı jandarma dronu ile kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Olaylı derbide yeni gelişme! Fenerbahçeli futbolcular adliyede

Fenerbahçeli futbolcular adliyede
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır

Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Diddy'nin eski asistanı, mahkemede cinayet planına itiraf etti

Ünlü rapçinin asistanı cinayet planını itiraf etti
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.