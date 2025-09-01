Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hakkında 38 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlüleri yakalamak için yürüttükleri çalışma kapsamında Ş.E'nin (47) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adresinde saklandığını tespit etti.

İkamete baskın düzenleyen ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 38 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.E'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.