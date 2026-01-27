Haberler

Hatay'da 43 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
İskenderun'da, 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.Ş. hakkında yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Farklı suçlardan hüküm giymiş olan S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ş., polis ekiplerince yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan S.Ş.'nin İskenderun'da saklandığı belirlendi. Firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'mala zarar verme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' ve 'tutuklu ile hükümlünün kaçması' suçlarından hüküm giyen S.'nin ve 4 bin TL adli para cezasına da çarptırıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan S.Ş., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
