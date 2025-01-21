Firari Hükümlü İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, aranan şahısların yaklaanmasına yönelik Cerrah Mahallesi'nde operasyon yaptı. Ekipler, yaralama ve hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A'yı (37) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel