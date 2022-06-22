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Firari hükümlü, hırsızlık yapınca yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Firari hükümlü, hırsızlık yapınca yakalandı

GAZİANTEP'te, 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 77 suç kaydı bulunan A.M., 3 binadan hırsızlık yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'te, 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 77 suç kaydı bulunan A.M., 3 binadan hırsızlık yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şehitkamil ilçesindeki 3 binadan ayakkabı ve bisiklet çalındı. Bina sakinlerinin ihbarıyla çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin A.M. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede kimliği saptanan A.M.'nin, 77 suç kaydının bulunduğu ve 'binadan hırsızlık' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekipleri, adresini belirlediği A.M.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Şehitkamil Güncel Haberler

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