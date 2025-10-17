Haberler

Firari Hükümlü Hırsızlık İddiasıyla Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan ve 8 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği bölgedeki 40 güvenlik kamerasının 130 saatlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hakkında kesinleşmiş 8 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan 29 yaşındaki S.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla depo içerisindeki gizli bölümde yakalanan firari hükümlü S.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
