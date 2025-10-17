Firari Hükümlü Hırsızlık İddiasıyla Yakalandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan ve 8 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayların meydana geldiği bölgedeki 40 güvenlik kamerasının 130 saatlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hakkında kesinleşmiş 8 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan 29 yaşındaki S.A. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla depo içerisindeki gizli bölümde yakalanan firari hükümlü S.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel