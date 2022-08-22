Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı Güncel Haberler KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ü.D., saklandığı evde banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı. KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ü.D., saklandığı evde banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Ü.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda aranan hükümlünün, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'ndeki adreste saklandığını belirledi. Polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda Ü.D., banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı. Ü.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevilay Ay Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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