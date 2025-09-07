Haberler

Firari Hükümlü Hatay'da Yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. isimli firari hükümlü, düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'nun yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
