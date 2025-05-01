Firari Hükümlü Hastanede Yakalandı
Adana'da, 44 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Cuma G, gittiği hastanede polisleri görünce kaçmaya çalıştı fakat yakalandı. Hırsızlık suçları nedeniyle aranan Cuma G, hastane bahçesinde polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gittiği hastanede polisleri görüp kaçmak isterken yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde bekledikleri sırada kendilerini görünce panikleyip kaçmaya başlayan kişinin peşine düştü.
Ekiplerin kovalamaca sonucu hastane bahçesinde yakaladığı Cuma G'nin, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 44 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Cuma G'nin polisler tarafından yakalanıp ekip aracına bindirilmesi hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.