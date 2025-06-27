Firari Hükümlü Gölbaşı'nda Yakalandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kasten yaralama suçundan 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N. isimli hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N'yi yakaladı.

E.N, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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